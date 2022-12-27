В Крыму прошел турнир по национальной борьбе корэш

В Симферополе состоялся Всекрымский турнир по борьбе на поясах «Корэш-2022» имени Олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Планами развития этого вида спорта в регионе поделился заместитель министра спорта республики Шериф Османов.

«Министром спорта Крыма Ольгой Торубаровой поставлена задача возродить традиционный вид спорта крымскотатарского народа – корэш. Вместе с молодой крымской Федерацией борьбы на поясах распланированы основные мероприятия по развитию этого вида спорта, в числе которых организация всекрымских, всероссийских и международных турниров в Крыму и участие наших спортсменов за пределами Крыма, открытие отделений, создание официальной спортивной формы и экипировки борцов, строительство залов для тренировок и многое другое», — сообщил Шериф Османов.

Он обратил внимание на то, что корэш исторически являлся титульным видом спорта в Крыму, которым занимались практически все юноши и мужчины, причем разных национальностей. По словам Османова, молодежь и сегодня проявляет особый интерес.