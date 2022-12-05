В Крыму прошел фестиваль патриотических объединений РТ «ФорФест»

Первый фестиваль патриотических объединений РТ «ФорФест» прошел в конце ноября в молодежном лагере «Ак Барс – Сэлэт» в Крыму.

Участниками фестиваля стали 84 юноши и девушки из разных районов республики. Активисты узнали о проектах других организаций, поучаствовали в мастер-классах, оттачивая навыки ораторского искусства, а также смогли пообщаться с Олимпийским чемпионом 1972 года по греко-римской борьбе Рустемом Казаковым.



Целью фестиваля было сплочение организаций и определение общего вектора развития патриотического направления молодежной политики РТ.