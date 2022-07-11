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Ру Тат
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Общество
11 июля 2022  02:18

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в северной части региона до 25 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале фукционера.

Мера касается Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Свои объекты будут охранять в первую очередь Министерство транспорта, Министерство ЖКХ, Минздрав, Минэнергетики, Министерство промышленной политики, а также Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Глава республики подчеркнул, что на данный момент ситуация стабильная.

Ранее вновь открывшийся молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс» в крымском поселке Форос посетил Президент РТ Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

 

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