В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в северной части региона до 25 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале фукционера.

Мера касается Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Свои объекты будут охранять в первую очередь Министерство транспорта, Министерство ЖКХ, Минздрав, Минэнергетики, Министерство промышленной политики, а также Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Глава республики подчеркнул, что на данный момент ситуация стабильная.

Ранее вновь открывшийся молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс» в крымском поселке Форос посетил Президент РТ Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».