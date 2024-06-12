В Крыму продадут квартиру соратника Зеленского, а деньги отправят на нужды СВО

Квартира семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и миллиардера Виталия Хомутынника национализировали. Его «хоромы» находились в селе Ливадия (южный берег Крыма). Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что также крымские власти национализировали несколько других объектов, принадлежащих по документам родным Хомутынника. Среди них: дом в Ливадии. К слову, в той местности раньше также национализировали квартиру Зеленского.

Спикер отметил, что власти продолжат выявлять объекты лиц, совершающих по отношению к РФ недружественные действия.

Крымский парламент с осени 2022-го принял несколько решений о национализации имущества некоторых политиков и олигархов из Украины, которые поддерживают режим Киева и совершают в отношении России недружественные действия. Теперь их активы ищет антитеррористическая комиссия. Как говорил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, имущество этих лиц продадут, а вырученные деньги отправят на нужды участников СВО.