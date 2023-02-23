В Крыму приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

В Бахчисарайском районе Крыма из-за повреждения дорожного полотна оказалось задержано движение поездов и электричек. Об этом сообщает ГУ МСЧ по Крыму в своем Telegram-канале.

«<…> в 19.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна», — отмечают спасатели.

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа республиканского управления МЧС, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

«Оповещены все службы взаимодействия. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь», — уточнили в ведомстве.

Позднее первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заверил РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги отремонтируют за несколько часов. «В течение двух часов все будет восстановлено в штатном режиме», — пояснил он.

В свою очередь советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале предположил, что «в ближайшее время из официальных комментариев» станут известны причины инцидента.

Upd. (22.48): По информации Telegram-канала Baza, железная дорога была подорвана. В итоге оказались задержаны три состава: поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и две пригородных электрички.