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Общество 25 сентября 2026 04:20

В Крыму предложили создать психологический портрет потенциальных изменников

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Эксперт по безопасности Василий Кашканов предложил разработать психологический портрет лиц, склонных к предательству. Соответствующую идею он выдвинул в эфире телеканала «Крым 24».

По мнению телеэксперта, подобные профили будут особенно полезны психологам, работающим в спецслужбах.

Однако Кашканов предлагает не ограничивать распространение этой информации ведомственными пределами, а доводить ее до широкой общественности.

На его взгляд, граждане начнут непроизвольно обращать внимание на подобные сведения и смогут использовать их на практике.

Доброжелатели смогут вовремя замечать подозрительное поведение и оперативно сообщать об этом компетентным органам, выразил уверенность Кашканов.

О потенциальных негативных последствиях реализации этой инициативы эксперт не сказал ничего.

#Крым
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