В Крыму предложили создать психологический портрет потенциальных изменников

Эксперт по безопасности Василий Кашканов предложил разработать психологический портрет лиц, склонных к предательству. Соответствующую идею он выдвинул в эфире телеканала «Крым 24».

По мнению телеэксперта, подобные профили будут особенно полезны психологам, работающим в спецслужбах.

Однако Кашканов предлагает не ограничивать распространение этой информации ведомственными пределами, а доводить ее до широкой общественности.

На его взгляд, граждане начнут непроизвольно обращать внимание на подобные сведения и смогут использовать их на практике.

Доброжелатели смогут вовремя замечать подозрительное поведение и оперативно сообщать об этом компетентным органам, выразил уверенность Кашканов.

О потенциальных негативных последствиях реализации этой инициативы эксперт не сказал ничего.