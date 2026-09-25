В Крыму предложили создать психологический портрет потенциальных изменников
Эксперт по безопасности Василий Кашканов предложил разработать психологический портрет лиц, склонных к предательству. Соответствующую идею он выдвинул в эфире телеканала «Крым 24».
По мнению телеэксперта, подобные профили будут особенно полезны психологам, работающим в спецслужбах.
Однако Кашканов предлагает не ограничивать распространение этой информации ведомственными пределами, а доводить ее до широкой общественности.
На его взгляд, граждане начнут непроизвольно обращать внимание на подобные сведения и смогут использовать их на практике.
Доброжелатели смогут вовремя замечать подозрительное поведение и оперативно сообщать об этом компетентным органам, выразил уверенность Кашканов.
О потенциальных негативных последствиях реализации этой инициативы эксперт не сказал ничего.