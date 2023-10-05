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В Крыму обнаружили тело украинского десантника
В пяти километрах от места, где ДРГ пыталась высадиться в Крыму, обнаружили тело одного из диверсантов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
По его словам, украинца нашли в экипировке и в комбинезоне, поиски остальных членов группы продолжаются.
Напомним, накануне силовики остановили пытавшихся попасть на полуостров диверсантов, которые намеревались снять там провокационные фото и видео на фоне флага Украины.
ДРГ использовала для проникновения в Крым быстроходные плавсредства. Один из диверсантов был взят в плен.
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