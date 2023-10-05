В Крыму обнаружили тело украинского десантника

В пяти километрах от места, где ДРГ пыталась высадиться в Крыму, обнаружили тело одного из диверсантов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, украинца нашли в экипировке и в комбинезоне, поиски остальных членов группы продолжаются.

Напомним, накануне силовики остановили пытавшихся попасть на полуостров диверсантов, которые намеревались снять там провокационные фото и видео на фоне флага Украины.

ДРГ использовала для проникновения в Крым быстроходные плавсредства. Один из диверсантов был взят в плен.