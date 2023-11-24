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В Крыму ночью отбили массированную атаку украинских дронов
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Минувшей ночью над Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», – отметили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что 13 дронов были над Крымским полуостровом, еще три – над территорией Волгоградской области.
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