В Крыму ночью отбили массированную атаку украинских дронов

Минувшей ночью над Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», – отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что 13 дронов были над Крымским полуостровом, еще три – над территорией Волгоградской области.