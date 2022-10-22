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Ру Тат
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Общество
22 октября 2022  18:11

В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей

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В 16.00 все центры «Мои документы» Крыма начали принимать заявления на поддержку от граждан РФ, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Поддержка заключается в выплате единовременного пособия в 100 тысяч рублей и выдаче сертификатов на приобретение жилья. В случае проблем с получением одного из видов поддержки для переселенцев открыты горячие телефонные линии.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам губернатора, ВСУ наращивают силы для широкомасштабного наступления.

 

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