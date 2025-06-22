В Крыму лев напал на директора парка «Тайган»

В Крыму директор парка львов «Тайган» Олег Зубков оказался в больнице после нападения хищника. Инцидент произошёл во время кормления животных. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь», — написал он в своем Телеграм-канале.

Как сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Крыму, лев напал на Зубкова, нанеся ему множественные травмы.

«Во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание», — сообщили в Телеграм-канале ведомства.

По информации регионального минздрава, пострадавший был доставлен в Белогорскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое. В дальнейшем его планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко.