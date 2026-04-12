В Крыму испекли гигантский кулич весом 600 килограммов

В Бахчисарайском парке миниатюр испекли гигантский пасхальный кулич, украшенный 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.

В этом году праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, достиг в диаметре 3,5 метра, а его вес составил 600 килограммов, рассказал Жиленко. На изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма.

Кулич представили на территории парка миниатюр. Его освятил священник, после чего угощения раздали посетителям. В прошлом году диаметр подобного кулича составлял около 2,5 метра в окружности.

Жиленко отметил, что в честь великого праздника создали чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. Организаторы стремились к тому, чтобы угощения хватило на всех, поэтому кулич получился больше трех метров в диаметре.