news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
25 января 2023  20:20

В Крыму и Белгороде объяснили появление обращения Владимира Зеленского в телеэфире

news_top_970_100

В эфире ТВ в Крыму и Белгороде сегодня недолго транслировалось обращение Владимира Зеленского. Региональные власти объяснили причину произошедшего, передает РИА Новости.

В пресс-служба Правительства Белгородской области подтвердили незаконнную замену телесигнала. 

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе, отметив, что причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Советник главы Крымской республики по информационной политике Олег Крючков назвал произошедшее хакерской атакой и призвал население спокойно реагировать на «проделки украинских спецслужб».

«Осуществлена хакерская атака. Учитывая плачевное состояние на фронте, украинские спецслужбы опускаются до того, что взламывают интернет-вещание и запускают своего клоуна Зеленского», – заявил он, добавив, что большинство уязвимостей системы уже устранено. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное