В Крыму и Белгороде объяснили появление обращения Владимира Зеленского в телеэфире

В эфире ТВ в Крыму и Белгороде сегодня недолго транслировалось обращение Владимира Зеленского. Региональные власти объяснили причину произошедшего, передает РИА Новости.

В пресс-служба Правительства Белгородской области подтвердили незаконнную замену телесигнала.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе, отметив, что причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Советник главы Крымской республики по информационной политике Олег Крючков назвал произошедшее хакерской атакой и призвал население спокойно реагировать на «проделки украинских спецслужб».

«Осуществлена хакерская атака. Учитывая плачевное состояние на фронте, украинские спецслужбы опускаются до того, что взламывают интернет-вещание и запускают своего клоуна Зеленского», – заявил он, добавив, что большинство уязвимостей системы уже устранено.