В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом – пять человек погибли
На трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли пять человек, еще 13 получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
Всего в автобусе находились 32 человека.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура региона контролирует проведение проверки по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело.