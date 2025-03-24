В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом – пять человек погибли

На трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли пять человек, еще 13 получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Всего в автобусе находились 32 человека.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура региона контролирует проведение проверки по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело.