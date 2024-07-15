В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере

В детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории произошло массовое отравление. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, 26 детей были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, пишет ТАСС.

Инцидент был зарегистрирован 10 июля. Из общего числа госпитализированных 13 случаев были выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактировавшими с заболевшими.

В настоящее время территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Евпатория и Сакскому району проводит эпидемиологическое расследование происшествия. Цель расследования - установить причины и источник заражения, а также предотвратить дальнейшее распространение инфекции.