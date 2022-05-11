В Крыму два ротвейлера загрызли 10-летнюю внучку хозяина
Как установил Кировский межрайонный следственный отдел, две девочки 10 и 14 лет гостили на майских праздниках у дедушки в поселке Советский. Днем 10 мая тот выпустил погулять из вольера двух взрослых ротвейлеров, которых он содержал во дворе своего дома.
Когда на улицу вышла младшая внучка, обе собаки набросились на нее, и разгрызли ее тело, лицо, руки и ноги. Девочку сразу же доставили в больницу, где вечером того же дня она скончалась во время операции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время расследования также оценят содержание животных и меры безопасности, принимаемые пожилым мужчиной к собакам.
Глава СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю указал проверить всех владельцев опасных пород собак в республике. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.