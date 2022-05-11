В Крыму два ротвейлера загрызли 10-летнюю внучку хозяина

Как установил Кировский межрайонный следственный отдел, две девочки 10 и 14 лет гостили на майских праздниках у дедушки в поселке Советский. Днем 10 мая тот выпустил погулять из вольера двух взрослых ротвейлеров, которых он содержал во дворе своего дома.

Фото: СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

Когда на улицу вышла младшая внучка, обе собаки набросились на нее, и разгрызли ее тело, лицо, руки и ноги. Девочку сразу же доставили в больницу, где вечером того же дня она скончалась во время операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время расследования также оценят содержание животных и меры безопасности, принимаемые пожилым мужчиной к собакам.

Глава СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю указал проверить всех владельцев опасных пород собак в республике. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.