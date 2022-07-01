В крымском Форосе готовятся встретить первых детей из Татарстана на смену «Сэлэт»

Детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» в Форосе встретил первых гостей. На базу заехали участники тестовой смены — 40 студентов, которые будут помогать с организацией детских смен. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект».

«Сейчас на территории „Ак Барс“ проходит первая, так называемая техническая смена. С помощью активистов мы проводим тестовую смену: смотрим вопросы логистики, тестируем инфраструктурные объекты, питание, условия проживания. Это сейчас очень важно, так как уже этим летом на территорию лагеря заедут дети — участники первой профильной смены „Сэлэт-Крым”», — отметил директор комплекса Ильнур Кашапов.

Несмотря на большой объем предстоящей работы, уточнил директор комплекса, для участников тестовой смены также организована образовательная и творческие программы.

«Вряд ли кому-то не понравились бы море и солнце, конечно. Но природные плюсы дополняются инфраструктурой лагеря — современные условия проживания, красивые площадки. Здесь есть возможности почитать, попеть, потанцевать, позаниматься спортом. Дети будут в восторге!» — заявила участница смены Тансылу Мустафина.

Строительство оздоровительного комплекса «Ак Барс» началось в 2021 году в самой западной и самой отдаленной части Форосского парка. Комплекс общей площадью 7,2 гектара расположен на территории парка, которая занимает 70 гектаров.

На месте ранее уже существовал детский оздоровительный лагерь, но инфраструктура со временем пришла в негодность. Теперь же здесь расположится детско-молодежный оздоровительный комплекс, куда на встречи с детьми будут приглашать известных наставников.

Работы в парке вызвали бурную реакцию со стороны местных жителей. Тогда общественность обратила внимание на вырубку деревьев в парке, которая, по их мнению, была незаконной. На сегодняшний день конфликт исчерпан, а комплекс готов встречать первых гостей.

«Сам поселок очень спокойный, добрый — каждый день видимся с посетителями парка Форос. Тут как будто у всех мысли только об отдыхе — поэтому и улыбки на лицах, хорошее настроение», — поделилась своими впечатлениями Тансылу Мустафина.

Детско-оздоровительный комплекс «Ак Барс» рассчитан на 260 мест. База оснащена спортивным комплексом с площадкой для волейбола, баскетбола, мини-футбола, также есть спортивные площадки для большого футбола и стритбола, зал для хореографии и борьбы, тренажерный зал, скалодром. Кроме того, на территории комплекса установлена уличная сцена с амфитеатром, качелями и летними беседками.

В самих сменах, которые стартуют уже в этом месяце, также примут участие дети из Республики Крым. Все участники проходят конкурсный отбор на основе портфолио, где указываются личные достижения в науке, культуре и спорте, победы в предметных олимпиадах, фестивалях и конкурсах.