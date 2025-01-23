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На главную ТИ-Спорт 23 января 2025 11:27

В «Крыльях Советов» раскрыли задачи на остаток сезона РПЛ

В «Крыльях Советов» раскрыли задачи на остаток сезона РПЛ
Фото: pfcks.ru

Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров «Крыльев Советов» раскрыл подробности, какую задачу ставит руководство самарского клуба перед командой в РПЛ на остаток сезона 2024/2025.

«Наша задача — попасть в восьмёрку, потому что со средствами, которые тратятся на клуб, мы хотим видеть команду в восьмерке», — заявил функционер в эфире «Матч ТВ».

На зимнюю паузу в чемпионате «Крылья Советов» ушли, располагаясь на десятом месте в таблице. В активе «крылышек» 18 очков в 18 матчах. Отставание самарцев от восьмого места составляет два очка. Но и от пятнадцатого места, с которого команды вылетают в Первую лигу «Крылья Советов» отделяет всего пять очков.

#фк крылья советов
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