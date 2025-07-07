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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 11:42

В «Крыльях» рассказали, чем футбол Адиева будет отличаться от футбола Осинькина

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В «Крыльях» рассказали, чем футбол Адиева будет отличаться от футбола Осинькина
Фото: pfcks.ru

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о перестройке самарской команды.

«В рамках подготовки у «Крыльев Советов» идет полностью перестроение команды от философии Игоря Осинькина к Магомеду Адиеву, который играет от обороны в пять защитников. У нас полностью меняется структура игры и естественный подбор футболистов, и игроки тоже привыкают», – передает слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне самарцы финишировали 10-ми в таблице РПЛ с 31 очком. Чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар» с 67 баллами. Второе место занял «Зенит» (66), а третье – ЦСКА (59).

#фк крылья советов #спорт #футбол #премьер-лига
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