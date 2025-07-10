В «Крыльях» прокомментировали долг клуба «РТ-Капиталу» в размере 923 млн рублей

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о решении Арбитражного суда Москвы по долгу «РТ-Капиталу».

«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали. Непонятно, почему именно сейчас, спустя 14 лет, второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжелые времена для компании...» – передает слова Яковлева пресс-служба «Крыльев».

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 923 млн рублей с «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне самарцы финишировали 10-ми в таблице РПЛ с 31 очком. Чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар» с 67 баллами. Второе место занял «Зенит» (66), а третье – ЦСКА (59).