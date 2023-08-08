В крупные казанские вузы поступило более 25 тыс. заявлений от иностранцев

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В три крупных вуза Казани — КФУ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ — поступило более 25 тыс. заявлений от иностранцев. Львиная доля из них — 23,5 тыс. — пришлась на первый из них, сообщает мэрия столицы РТ.

Как отметили в исполкоме, интерес к учебе в Татарстане чаще всего проявляют жители ближнего зарубежья. Однако много заявок поступает и из других стран. К примеру, в приемную комиссию Казанского федерального университета подали документы абитуриенты из Алжира, Китая, Кубы, Мексики, Греции, Турции и других стран (в общей сложности из 65), в КНИТУ-КАИ — Колумбии, Нигерии, Саудовской Аравии и других (в общей сложности из 20). В КГЭУ поступило 230 заявлений от иностранных граждан, однако страны, из которых они поданы, не уточняются.