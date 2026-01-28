В крупном пожаре в Набережных Челнах пострадала 78-летняя женщина-дворник

В ГУ МЧС России по РТ сообщили новые детали пожара, который произошел в отдельно стоящем здании на проспекте Сююмбике, 58А.

По данным ведомства, в результате возгорания отравление продуктами горения получила 78‑летняя женщина, работавшая в здании дворником. Вероятно, в момент возникновения пожара она находилась в подсобном помещении.

Пострадавшую госпитализировали в пятую городскую больницу Набережных Челнов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах произошел пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании. По информации ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил помещения аптеки и алкомаркета на площади 70 квадратных метров.