В крови погибших от отравления на юго-востоке Москвы нашли следы этиленгликоля

В крови погибших от отравления после покупки арбуза в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице в Москве 61-летней женщины и ее 15-летней внучки обнаружены следы этиленгликоля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Об отравлении семьи на юго-востоке Москвы стало известно 10 сентября. Бабушка и внучка скончались, мать девочки была госпитализирована в тяжелом состоянии. О том, что причиной трагедии стал именно арбуз, тогда сообщил Telegram-канал Baza.

Позже СМИ рассказали, что с признаками отравления также были госпитализированы две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет и один взрослый в возрасте 26 лет. Всего за два дня в больницу с признаками, указывающими на отравление, были доставлены девять москвичей.

После этого началась проверка воздуха и воды в домах на Совхозной улице. Возникло предположение, что к ЧП могло привести проведение капитального ремонта. Во время работ могло использоваться какое-то токсичное вещество, которое и привело к отравлению горожан.

Роспотребнадзор объявил о начале эпидемиологического расследования. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сеть «Магнит» объявила о снятии с продажи всей партии сомнительных арбузов. Предположительно связанный с трагедией магазин закрыт.

Этиленгликоль представляет собой слегка маслянистую прозрачную бесцветную жидкость без запаха и со сладковатым вкусом. Используется как компонент антифризов, тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и крема для обуви, а также в качестве растворителя красящих веществ. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100‒300 миллилитров. Пары представляют опасность лишь при хроническом вдыхании.