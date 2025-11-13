В КРК «Пирамида» прошел финал фестиваля «Безнен заман», Гран-при вручил Алексей Песошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в казанском КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт XIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

В этом году участниками мероприятия стали 150 предприятий и организаций из 38 городов и районов Татарстана. Около 1200 самодеятельных артистов представили на суд жюри примерно 300 творческих номеров. В финал прошел 171 номер.

В церемонии закрытия фестиваля принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Именно он вручил Гран-при фестиваля команде «Татнефть Профсоюз». Победители получили подарочный сертификат на 500 тыс. рублей и переходящий кубок Раиса Республики Татарстан.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В своей речи Премьер подчеркнул, что фестиваль выполняет важную функцию по формированию нового поколения работников и популяризации рабочих профессий.

«Благодаря фестивалю удается раскрыть духовный и интеллектуальный потенциал, творческие способности работающей молодежи. Особенно ценно, что фестивальное движение постоянно расширяется. В его ряды вливаются новые представители различных отраслей производства и социальной сферы. Сегодня в этом зале собрались талантливые представители молодежи Татарстана. Будущее нашей республики за вами – энергичными и успешными людьми, которые умеют добиваться поставленных целей», – сказал он.

Обладателем кубка «Герои нашего времени» и сертификата на 300 тыс. рублей стала команда государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Награду участникам команды вручили министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Глава Минмолодежи Татарстана подчеркнул, что любому человеку в любом деле важно менять направление деятельности, отвлекаться, заниматься чем-то другим, поэтому и существует этот фестиваль.

«Фестивалю уже больше десяти лет, все это происходит при поддержке Раиса РТ. Это как раз является прекрасной возможностью для ребят отвлечься от основной работы, чтобы затем трудиться с еще большей отдачей, с еще большей энергией на основном месте работы. У ребят открываются новые таланты, новые возможности, они раскрепощают себя, они находят новые знакомства, находят своих друзей, общаются друг с другом и развивают свое творческое начало», – выразил уверенность Кадыров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участник конкурса – работник «Татнефти» Булат Латфуллин рассказал представителям СМИ, что участники команды выступают вместе уже второй год и что они безумно рады победе. «Мы готовились очень долго, тщательно, отрабатывали каждый номер, каждое мгновение, каждый жест, каждую мимику, каждый взгляд», – заверил он.

Нынешний фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжал Латфуллин. Представители нефтяной компании постарались поместить рассказ о ее деятельности в этот контекст.

«Мы показали в наших выступлениях историю добычи нефти, как добывалась нефть в военные времена. Все мужчины ушли на фронт служить, и только девушки и женщины остались, чтобы добывать эту нефть. И [мы показали], как они переживали эти сложные времена, и сколько нефти удалось добыть, и как это привело нашу великую страну к Победе», – объяснил представитель команды-победителя.

Кубок «Достояние нашего времени» и подарочный сертификат на 200 тыс. рублей достались команде «Нижнекамскнефтехима» (дочернего предприятия СИБУРа).

Победителями в своих категориях также стали команды КАМАЗа, «Казаньоргсинтеза» (еще одной дочки СИБУРа), первичной профсоюзной организации Чистопольской ЦРБ, исполкома Заинского района, Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, на гала-концерте генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова наградили орденом ЮНЕСКО «Творец эпохи». Сам культурный деятель заявил о важности подобных конкурсов и их влиянии на молодое общество.

«Это единственное молодежное фестивальное движение Российской Федерации и мира, которое находится под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. Это говорит о том, что оно является нематериальным духовным наследием Российской Федерации. В чем оно заключается? Это движение возрождает и сохраняет великий дух народа-победителя, нашего великого производителя, который побеждал во всех войнах», – убежден Туманов.

Фестиваль «Наше время – Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ совместно с министерствами и ведомствами в 2013 году, проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Автор проекта – региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие-Йолдызлык».