В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского совета обороны и мэр города Александр Вилкул.

Местных жителей он просил не снимать на видео и не фотографировать последствия, и не публиковать эти кадры в социальных сетях.

Между тем фото облаков дыма, где прогремели взрывы, активно распространяют украинские СМИ.

В данный момент в нескольких регионах страны, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

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