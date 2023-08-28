В Кривом Роге и других областях Украины прогремели взрывы

Сегодня ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

«Разрушены два дачных дома, еще 5 — повреждены, горела хозпостройка. Раненых и погибших нет», – сообщает глава области Сергей Лысак.

Кроме того, ночью российские военнослужащие ударили по инфраструктурному объекту в Полтавской области, начальник военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин уже подтвердил прилет по промышленному объекту.