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В Кривом Роге и других областях Украины прогремели взрывы
Сегодня ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».
«Разрушены два дачных дома, еще 5 — повреждены, горела хозпостройка. Раненых и погибших нет», – сообщает глава области Сергей Лысак.
Кроме того, ночью российские военнослужащие ударили по инфраструктурному объекту в Полтавской области, начальник военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин уже подтвердил прилет по промышленному объекту.
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