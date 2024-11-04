В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

В Крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери приняли участие пять тысяч человек. Об этом "Татар-информу" сообщили в МВД Татарстана.

Агентство рассказывало, что с раннего утра на дорогах, где проходил Крестный ход, ограничили движение автотранспорта.

Православные верующие собрались у Благовещенского собора Казанского кремля и прошли с чтимым образом Богородицы до Казанского собора.