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Общество 4 ноября 2024 12:59

В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

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В Крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери приняли участие пять тысяч человек. Об этом "Татар-информу" сообщили в МВД Татарстана.

Агентство рассказывало, что с раннего утра на дорогах, где проходил Крестный ход, ограничили движение автотранспорта.

Православные верующие собрались у Благовещенского собора Казанского кремля и прошли с чтимым образом Богородицы до Казанского собора.

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