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В Крещение в Татарстане будет оборудовано 100 мест для купания
В праздник Крещения Господня в Татарстане для верующих оборудуют 100 мест для купания. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.
«В 37 муниципальных образованиях будут организованы места купания на водоемах и купелях, а также на родниках глубиной до 1,5 метров. Всего таких мест 100», – рассказал Юрий Венедиктов.
Он пояснил, что 20 мест будут расположены на реках, 26 мест – озерах и прудах, остальные 54 купели оборудуют на родниках.
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