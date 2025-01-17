В Крещение в Татарстане будет оборудовано 100 мест для купания

В праздник Крещения Господня в Татарстане для верующих оборудуют 100 мест для купания. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«В 37 муниципальных образованиях будут организованы места купания на водоемах и купелях, а также на родниках глубиной до 1,5 метров. Всего таких мест 100», – рассказал Юрий Венедиктов.

Он пояснил, что 20 мест будут расположены на реках, 26 мест – озерах и прудах, остальные 54 купели оборудуют на родниках.