В Кремле заявили о возможной амнистии части осужденных женщин в России

В России прорабатываются методы для амнистии некоторых категорий осужденных женщин. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение сразу же после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Тема амнистии у Президента на повестке дня», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля объяснил, почему этот пункт не отражен в перечне поручений. «Потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», — отметил он.

В перечень на сайте Кремля вошли поручения по использованию ИИ в расследовании преступлений, ужесточению наказания за пытки и истязания лиц, находящихся в местах лишения свободы. Кроме того, будут проработаны меры по смягчению наказаний за преступления, совершенные без применения насилия и его угрозы.