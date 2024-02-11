В Кремле заявили, что Украине придется признать новую реальность для переговоров с РФ

Киеву придется признать новую реальность перед тем, как возобновить переговоры с Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — подчеркнул он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Напомним, что Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал готовность Москвы к переговорам, в то время как Украина на законодательном уровне ввела запрет на диалог с РФ.