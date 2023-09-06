Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле заявили, что совместные военные учения США и Армении вызывают настороженность
Планы Еревана провести совместные военные учения с Соединенными Штатами вызывают в Кремле настороженность. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации, – отметил он. – Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию».
Сегодня Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября миротворцы республики и американские подразделения проведут учения Eagle Partner-2023. Главной целью маневров названо повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.
Военные учения пройдут в условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном. Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха. В ответ на это Дмитрий Песков отметил, что Россия — неотъемлемая часть Кавказского региона, и она не может никуда уйти оттуда.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»