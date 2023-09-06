В Кремле заявили, что совместные военные учения США и Армении вызывают настороженность

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Планы Еревана провести совместные военные учения с Соединенными Штатами вызывают в Кремле настороженность. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации, – отметил он. – Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию».

Сегодня Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября миротворцы республики и американские подразделения проведут учения Eagle Partner-2023. Главной целью маневров названо повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.

Военные учения пройдут в условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном. Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха. В ответ на это Дмитрий Песков отметил, что Россия — неотъемлемая часть Кавказского региона, и она не может никуда уйти оттуда.