В Кремле заявили, что поставки газа в обход Украины не нарушают международные нормы

Контракт о поставках газа в Венгрию, которые будут осуществляться в обход Украины, не нарушает ничьи права и международные нормы, а также отвечает интересам потребителей в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля также сказал, что табуированных маршрутов транзита газа не существует.

«Конечно, контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома" — нашего поставщика», — уточнил Песков, отвечая на вопросы о том, дешевле ли поставки в Венгрию через Турцию и Южную Европу, чем через Украину.

После подписания двух контрактов ПАО «Газпром» и венгерской компанией MVM CEEnergy о транзите газа через «Турецкий поток» и далее в Сербию и Австрию в Киеве заявили, что это станет большим ударом по экономике Украины, так как этот маршрут обходит ее территорию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что посол Венгрии был вызван в МИД Украины для обсуждения соглашений этой страны с российской газовой компанией.