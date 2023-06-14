В Кремле заявили, что никаких договоренностей с Киевом об «аренде» Крыма не было

Крым является неотъемлемой частью России, и никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

«Нет, это не так», — ответил Песков на вопрос, действительно ли обсуждалась подобная возможность, и добавил, что полуостров — «неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион».

Речь идет о проекте соглашения, который обсуждали весной 2022 года российская и украинская делегации в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий.