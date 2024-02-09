В Кремле заявили, что Карлсон не согласовывал заранее свои вопросы для интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон не согласовывал заранее свои вопросы для интервью с Президентом РФ Владимиром Путиным. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», – заявил представитель Кремля.

На вопрос о впечатлениях Путина от интервью пресс-секретарь Президента сказал, что Путин «думает, что это американский журналист, который взял у него интервью».

По словам Пескова, самое главное для главы государства – реакция россиян, однако важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью Такеру Карлсону.

«Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью, – подчеркнул представитель Кремля. – Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов».