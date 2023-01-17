В Кремле заявили, что дата нового послания Путина Федеральному Собранию еще не определена

Кремль пока не анонсирует, когда Президент Владимир Путин выступит с новым посланием Федеральному Собранию. Об этом передает ТАСС.

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, не определена ли еще дата этого мероприятия или хотя бы месяц.

В конце декабря, во время пресс-подхода к представителям СМИ после заседания Госсовета, Президент РФ рассказал, что послание Федеральному Собранию произойдет в начале будущего, 2023 года.