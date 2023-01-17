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Ру Тат
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Официальная хроника
17 января 2023  13:22

В Кремле заявили, что дата нового послания Путина Федеральному Собранию еще не определена

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Кремль пока не анонсирует, когда Президент Владимир Путин выступит с новым посланием Федеральному Собранию. Об этом передает ТАСС. 

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, не определена ли еще дата этого мероприятия или хотя бы месяц. 

В конце декабря, во время пресс-подхода к представителям СМИ после заседания Госсовета, Президент РФ рассказал, что послание Федеральному Собранию произойдет в начале будущего, 2023 года. 

#Владимир Путин #Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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