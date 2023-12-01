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В Кремле уверены, что санкции США против России затянутся на долгие годы
Россия выстраивает свою политику с учетом долговременных санкций США. В Москве уверены, что действие ограничений продлится долгие годы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных торговых и экономических отношений», — подчеркнул он.
По его словам, это разрушает существующие отношения с Россией. Такие попытки со стороны Вашингтона незаконны. «И это мы тоже понимаем и из этого исходим, выстраивая нашу линию», — заключил он.
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