news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 1 декабря 2023 12:40

В Кремле уверены, что санкции США против России затянутся на долгие годы

Скопировать ссылку
В Кремле уверены, что санкции США против России затянутся на долгие годы
Фото: © «Татар-информ»

Россия выстраивает свою политику с учетом долговременных санкций США. В Москве уверены, что действие ограничений продлится долгие годы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе на всю систему международных торговых и экономических отношений», — подчеркнул он.

По его словам, это разрушает существующие отношения с Россией. Такие попытки со стороны Вашингтона незаконны. «И это мы тоже понимаем и из этого исходим, выстраивая нашу линию», — заключил он.

#Дмитрий Песков #США #санкции
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100