В Кремле сочли важными слова Шольца о готовности обсуждать Украину с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц

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Готовность канцлера Германии Олафа Шольца обсуждать урегулирование ситуации на Украине с Президентом России Владимиром Путиным является важным сигналом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — отметил Песков.

Таким образом, по мнению пресс-секретаря главы российского государства, проявляемая канцлером ФРГ готовность к диалогу — это «то, что можно приветствовать».

Кроме того, Песков заверил, что Путин «был и остается открытым для коммуникации, для разговора» о завершении вооруженного противостояния на Украине.

Ранее, 16 октября, Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, сообщил, что готов говорить с Владимиром Путиным о справедливом мире на Украине. «Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: да», — сказал он (цитата по Tagesspiegel).