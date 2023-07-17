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В Кремле рассказали об ответе России на теракт на Крымском мосту
В конечном итоге Россия ответит на теракт Украины на Крымском мосту достижением всех целей, поставленных проведением специальной военной операции. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О более близких ответных шагах он не сообщил.
«Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», – приводит его слова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что в Москве знают о глубокой координации киевского режима Вашингтоном и другими европейскими столицами, странами НАТО. Однако, несмотря на это, полностью разрывать контакты не планируется, добавил Песков.
«Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны», – подчеркнул он.
Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.
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