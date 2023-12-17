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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Россия находится в контакте с Турцией по визиту Президента РФ Владимира Путина. Однако точные даты поездки пока неизвестны, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, даты будут определены исходя из графиков лидеров двух государств.
Напомним, что о готовности к поездке в Турцию Президент России Владимир Путин рассказал во время подведения итогов года.
«Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы», — уточнил пресс-секретарь главы государства.
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