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В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина с россиянами
Подготовка к прямой линии Президента РФ Владимира Путина с россиянами еще не начиналась, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Пока еще нет <...> Мы сообщим», – отметил представитель Кремля.
Песков ранее рассказал, что прямую линию вновь совместят с итоговой пресс-конференцией и проведут ближе к Новому году.
В последний раз прямая линия состоялась 14 декабря 2023 года и была совмещена с пресс-конференцией Президента. Подобный формат применялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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