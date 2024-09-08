news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 8 сентября 2024 12:06

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина с россиянами

Скопировать ссылку

Подготовка к прямой линии Президента РФ Владимира Путина с россиянами еще не начиналась, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Пока еще нет <...> Мы сообщим», – отметил представитель Кремля.

Песков ранее рассказал, что прямую линию вновь совместят с итоговой пресс-конференцией и проведут ближе к Новому году.

В последний раз прямая линия состоялась 14 декабря 2023 года и была совмещена с пресс-конференцией Президента. Подобный формат применялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

#Владимир Путин #прямая линия с Владимиром Путиным #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100