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Руc Тат
Политика 22 ноября 2023 18:44

В Кремле рассказали о планах Путина на саммите ОДКБ в Минске

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На саммите ОДКБ в Минске у Президента России Владимира Путина состоятся встречи с другими лидерами. Однако отдельных встреч с ними не запланировано, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, что саммит состоится завтра, 23 ноября.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Белоруссия #ОДКБ
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