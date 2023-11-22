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В Кремле рассказали о планах Путина на саммите ОДКБ в Минске
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На саммите ОДКБ в Минске у Президента России Владимира Путина состоятся встречи с другими лидерами. Однако отдельных встреч с ними не запланировано, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Напомним, что саммит состоится завтра, 23 ноября.
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