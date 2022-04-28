Песков: В майские праздники Путин будет работать

Во время майских праздников Президент РФ Владимир Путин продолжит работать, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о графике российского лидера на с 1 по 3 мая, Представитель Кремля заявил, что Путин проведет ряд совещаний.

«Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные», – сказал он.

Осенью прошлого года сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин провёл несколько дней отпуска в Сибири. Туда он отправился после рабочей поездки на Дальний Восток.