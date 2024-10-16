news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 октября 2024 20:16

В Кремле рассказали о медобследованиях Путина

Скопировать ссылку

У Президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Регулярные обследования, о которых он говорил ранее, — это обычная диспансеризация, профилактика, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Имеются в виду обычные диспансеризации», — ответил пресс-секретарь Президента на вопрос ТАСС.

Ранее на совещании с Правительством глава государства поделился, что регулярно обследуется в Центральной клинической больнице. Тогда же он отметил, что медики ЦКБ рекомендуют россиянам при вакцинации от гриппа отдавать предпочтение отечественному препарату.

#Владимир Путин #диспансеризация #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100