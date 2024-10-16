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В Кремле рассказали о медобследованиях Путина
У Президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Регулярные обследования, о которых он говорил ранее, — это обычная диспансеризация, профилактика, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Имеются в виду обычные диспансеризации», — ответил пресс-секретарь Президента на вопрос ТАСС.
Ранее на совещании с Правительством глава государства поделился, что регулярно обследуется в Центральной клинической больнице. Тогда же он отметил, что медики ЦКБ рекомендуют россиянам при вакцинации от гриппа отдавать предпочтение отечественному препарату.
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