В Кремле рассказали о медобследованиях Путина

У Президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Регулярные обследования, о которых он говорил ранее, — это обычная диспансеризация, профилактика, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Имеются в виду обычные диспансеризации», — ответил пресс-секретарь Президента на вопрос ТАСС.

Ранее на совещании с Правительством глава государства поделился, что регулярно обследуется в Центральной клинической больнице. Тогда же он отметил, что медики ЦКБ рекомендуют россиянам при вакцинации от гриппа отдавать предпочтение отечественному препарату.