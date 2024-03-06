В Кремле рассказали о «дивидендах» России от западных санкций

Внутренняя мобилизация экономики и производства стали для России своеобразными «дивидендами», получаемыми от западных санкций. Такой точкой зрения на просветительском марафоне «Знание. Первые» поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такой поворот ситуации — это заслуга руководства страны, ее Президента Владимира Путина.

«Дивиденды в виде внутренней мобилизации, в виде внутренней мобилизации всех наших ресурсов, в виде внутренней мобилизации нашего производства, в виде активизации работы по освоению новых технологий, внедрению их в производство, компенсированию тех секторов экономики, откуда выходят иностранцы», — приводит цитату из его выступления ТАСС.

Песков отметил, что санкции открыли новые ниши для отечественного бизнеса, и он «с радостью осваивает» их.