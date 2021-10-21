В Кремле рассказали, когда Путин проведет большую пресс-конференцию

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина запланирована на декабрь. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

«Ориентируемся на декабрь», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда состоится итоговая встреча президента со СМИ — в ноябре или традиционно в декабре.

Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие не будет совмещено с другими форматами — в этом году прямая линия уже проводилась.

«Речь идет о ежегодной пресс-конференции», — отметил он.