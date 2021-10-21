news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 октября 2021  09:01

В Кремле рассказали, когда Путин проведет большую пресс-конференцию

news_top_970_100

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина запланирована на декабрь. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

«Ориентируемся на декабрь», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда состоится итоговая встреча президента со СМИ — в ноябре или традиционно в декабре.

Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие не будет совмещено с другими форматами — в этом году прямая линия уже проводилась. 

«Речь идет о ежегодной пресс-конференции», — отметил он.

#пресс-конференция президента #владимир путин #дмитрий песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное