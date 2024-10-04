В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин планирует провести свой день рождения за работой. 7 октября в графике главы государства установлены рабочие встречи, поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Президента, «особо праздничных» мероприятий в этот день не ожидается.

«У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные, — приводит слова Пескова РИА Новости. — Вечером будут главы государства СНГ у Президента».

Он добавил, что дополнительные подробности о графике Путина на понедельник станут известны позднее.