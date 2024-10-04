Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин планирует провести свой день рождения за работой. 7 октября в графике главы государства установлены рабочие встречи, поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря Президента, «особо праздничных» мероприятий в этот день не ожидается.
«У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные, — приводит слова Пескова РИА Новости. — Вечером будут главы государства СНГ у Президента».
Он добавил, что дополнительные подробности о графике Путина на понедельник станут известны позднее.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»