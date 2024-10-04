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Политика 4 октября 2024 14:41

В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения

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Президент России Владимир Путин планирует провести свой день рождения за работой. 7 октября в графике главы государства установлены рабочие встречи, поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Президента, «особо праздничных» мероприятий в этот день не ожидается.

«У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные, — приводит слова Пескова РИА Новости. — Вечером будут главы государства СНГ у Президента».

Он добавил, что дополнительные подробности о графике Путина на понедельник станут известны позднее.

#Владимир Путин #день рождения #Дмитрий Песков
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