В Кремле рассказали, как долго продлится кризис между Россией и Западом

Россия больше никогда не поверит Западу, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. В интервью телеканалу NBC он заявил, что вызванный спецоперацией кризис в отношениях с Западом продлится долго.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», - сказал Песков.

Журналист Кир Симмонс заявил, что интервью длилось несколько часов. Но в эфир попали всего несколько фрагментов. В них пресс-секретарь Президента РФ отвечает на вопросы о задержанных на Украине американских наемниках и об арестованной в России за попытку ввезти наркотики американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В качестве главных целей операции он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.