В Кремле назвали тему выступления Путина на Петербургском экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме 17 июня даст критическую оценку международной экономической и политической ситуации, а также обозначит планы России на ближайшую перспективу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство — о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях», — пояснил Ушаков, добавив, что Президент поделится оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и перспектив, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка.

В числе прочего Путин также расскажет о стоящих перед Россией задачах по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей в условиях санкционного давления. «Ожидаем, что на форуме будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях», — добавил помощник президента.