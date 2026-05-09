В Кремле проходит торжественный прием в честь 81-й годовщины Победы

Президент России Владимир Путин дал в Кремле традиционный торжественный прием по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце с участием зарубежных гостей памятных торжеств, сообщает ТАСС.

На прием приглашены главы иностранных делегаций. Среди них – президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии Алан Гаглоев, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

После приема Президент России проведет ряд двусторонних встреч. В их числе переговоры с премьер-министром Словакии, верховным правителем Малайзии, президентом Лаоса, президентами Абхазии и Южной Осетии, а также представителями Республики Сербской.