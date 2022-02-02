В Кремле проходит церемония вручения высших государственных наград

Церемония вручения Президентом РФ Владимиром Путиным высших государственных наград проходит в Екатерининском зале Московского Кремля, сообщает пресс-служба главы государства.

«У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни. Но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан. Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что на церемонию приглашены более 20 выдающихся деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, которые удостоены высших государственных наград.

Звания Героя труда Российской Федерации ранее были удостоены почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и заместитель генерального директора — управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» Президент наградит ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кравцова и генерального директора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко.

Летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов удостоен звания Героя РФ.

Кроме того, российский лидер вручит орден Святого апостола Андрея Первозванного Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Указ о награждении Минтимера Шаймиева был подписан 20 января 2022 года. В этот день первому Президенту Татарстана исполнилось 85 лет.