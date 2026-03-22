22 марта 2026 16:37

В Кремле прошла неформальная встреча Путина с паралимпийцами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Во время неформального общения президента России Владимира Путина с чемпионами Паралимпийских игр в Кремле помощник главы государства, секретарь Госсовета Алексей Дюмин с юмором отреагировал на одно из поручений президента. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы. После официальной церемонии состоялась неформальная встреча, в ходе которой спортсмены передали президенту свои просьбы. Глава государства тут же направлял их руководителям профильных ведомств, в том числе Дюмину.

После одного из таких поручений помощник президента с улыбкой воскликнул, чтобы все оставались на своих местах и никто не расходился, а затем добавил, что срочно нужна бумага. Детали поручений не разглашаются.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские спортсмены выступали с национальным флагом и гимном. Сборная России, представленная шестью участниками, завоевала 12 медалей, восемь из которых — золотые, и заняла третье место в общекомандном зачёте.

